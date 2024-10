Dimessa due volte dall’ospedale, Ester muore a 15 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) La ragazza aveva cominciato a sentirsi male tra venerdì e sabato: domenica è morta in ospedale a Bergamo, dopo due ricoveri in due giorni Imolaoggi.it - Dimessa due volte dall’ospedale, Ester muore a 15 anni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La ragazza aveva cominciato a sentirsi male tra venerdì e sabato: domenica è morta in ospedale a Bergamo, dopo due ricoveri in due giorni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dimessa sette volte da sei dottori diversi - Ruby muore di cancro a 18 anni : “Non deve accadere più” - Continua a leggere . Ora i genitori lanciano un campagna di sensibilizzazione: "Assolutamente fondamentale che i medici di base sappiano cosa cercare e soprattutto prendano sul serio le preoccupazioni dei genitori". La 18enne britannica Ruby Fuller è morta quattro anni fa dopo sette visite durante le quali nessun medico si era accorto della malattia grave minimizzando e sottovalutando i sintomi. (Fanpage.it)

Rivolte in Bangladesh - 300 morti nelle proteste antigovernative - dimessa la premier Hasina dopo l'assalto al suo palazzo - Salgono a 300 le persone uccise per le proteste contro l’attuale governo. A rendere noti i suddetti dati è l'agenzia di stampa Afp attraverso un conteggio basato s . La situazione in Bangladesh è a dir poco drammatica. Il picco è stato raggiunto nella giornata di ieri, quando le vittime sono state 94. (Ilgiornaleditalia.it)

Va due volte in ospedale per le gambe gonfie e viene dimessa : una volta a casa muore - si indaga - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per far luce su quanto accaduto a Antonella De Angelis: la donna si era presentata due volte in ospedale per le gambe gonfie ed era stata dimessa. A casa poi è morta.Continua a leggere . (Fanpage.it)