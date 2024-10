Deadpool & Wolverine: ai Marvel Studios si discute di un sequel del film (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l'enorme successo di Deadpool & Wolverine, i Marvel Studio starebbero già pensando a un eventuale sequel del film. Anche se la notizia non sorprenderà più di tanto dopo l'incredibile successo al botteghino del film, si dice che i Marvel Studios stiano progettando un sequel di Deadpool & Wolverine. È improbabile che il progetto sia già in fase di sviluppo, ma lo scooper MTTSH sostiene che le discussioni sono in corso. Deadpool & Wolverine: svelata la data di uscita in digitale e homevideo, ecco i contenuti bonus Un recordo dopo l'altro Il team-up di supereroi di Shawn Levy è ora il film vietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi e continua a battere record. Deadpool Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine: ai Marvel Studios si discute di un sequel del film Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l'enorme successo di, iStudio starebbero già pensando a un eventualedel. Anche se la notizia non sorprenderà più di tanto dopo l'incredibile successo al botteghino del, si dice che istiano progettando undi. È improbabile che il progetto sia già in fase di sviluppo, ma lo scooper MTTSH sostiene che le discussioni sono in corso.: svelata la data di uscita in digitale e homevideo, ecco i contenuti bonus Un recordo dopo l'altro Il team-up di supereroi di Shawn Levy è ora ilvietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi e continua a battere record.

