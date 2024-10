Da ‘Twin Peaks’ a ‘Squid Game’, a Torino prima mostra dedicata alle serie tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ il Museo nazionale del Cinema di Torino a ospitare da oggi, lunedì 14 ottobre, al 24 febbraio prossimo il primo progetto in Italia di una mostra sulle serie tv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali. La mostra, intitolata '#Serialmania. Immaginari narrativi da Twin L'articolo Da ‘Twin Peaks’ a ‘Squid Game’, a Torino prima mostra dedicata alle serie tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ il Museo nazionale del Cinema dia ospitare da oggi, lunedì 14 ottobre, al 24 febbraio prossimo il primo progetto in Italia di unasulletv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali. La, intitolata '#Serialmania. Immaginari narrativi da Twin L'articolo Da, atv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da 'Twin Peaks' a 'Squid Game' - a Torino prima mostra dedicata alle serie tv - Ogni serie ha sempre più puntate, stagioni, protagonisti, con un unico obiettivo, che il cinema non ha mai avuto: tenerti attaccato allo schermo, trasformando il piacere in fidelizzazione, in una mania". In un flusso continuo di episodi, senza un vero inizio e una vera fine, la struttura narrativa si è dilatata all'infinito. (Liberoquotidiano.it)

Torino - “Combattere il bullismo ogni giorno” : la mostra fotografica per sensibilizzare - Oggi, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 11, presso la sede della Città Metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7, è stata inaugurata la mostra fotografica “Combattere il bullismo ogni giorno”, un evento dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. Una Mostra Fotografica per Sensibilizzare sul Bullismo Questa iniziativa nasce dal progetto collaborativo tra ... (Zon.it)

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino presenta dal 14 ottobre la mostra ”#Serialmania – Immaginari Narrativi da Twin Peaks a Squid Game” - . R. Cultura Pop e Arte, il legame Un’esposizione in cui cultura pop e arte si intersecano creando nuovi linguaggi visivi; un’occasione per ripercorrere le serie cult che sono diventate simbolo dell’immaginario collettivo. Medici in prima linea I Simpson Sex and the City The Crown Il Trono di Spade Squid Game Romanzo Criminale Mare Fuori. (Metropolitanmagazine.it)