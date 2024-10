Cuneo, impedisce all'alunno di andare in bagno e gli dà un morso al braccio, prof a processo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un insegnante è a processo a Cuneo con l'accusa di lesioni aggravate per aver bloccato e morso sul braccio un allievo che voleva andare in bagno, sbarrandogli il passo davanti alla porta dell'aula. L'accusa è stata confermata in tribunale da un ragazzo dell'Itis "Arimondi-Eula". I fatti, avvenuti nel febbraio 2023 a Racconigi, riguardano un giovane che frequentava il terzo anno e che, all'epoca, Feedpress.me - Cuneo, impedisce all'alunno di andare in bagno e gli dà un morso al braccio, prof a processo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un insegnante è acon l'accusa di lesioni aggravate per aver bloccato esulun allievo che volevain, sbarrandogli il passo davanti alla porta dell'aula. L'accusa è stata confermata in tribunale da un ragazzo dell'Itis "Arimondi-Eula". I fatti, avvenuti nel febbraio 2023 a Racconigi, riguardano un giovane che frequentava il terzo anno e che, all'epoca,

