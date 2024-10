Cosa c’è dietro il dramma di Phoenix: “Ho la malattia del vampiro. Se mangio l’aglio potrei morire” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Phoenix Nightingale è affetta da una forma di porfiria, un gruppo di malattie rare che impediscono la corretta sintesi dell'emoglobina. Nel suo caso, a scatenarla è l'assunzione di aglio. Queste malattie causano molti dolori e crisi neurologiche. Da qualche anno si pensa siano all'origine del mito dei vampiri: quali sono le ragioni scientifiche. Fanpage.it - Cosa c’è dietro il dramma di Phoenix: “Ho la malattia del vampiro. Se mangio l’aglio potrei morire” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Nightingale è affetta da una forma di porfiria, un gruppo di malattie rare che impediscono la corretta sintesi dell'emoglobina. Nel suo caso, a scatenarla è l'assunzione di aglio. Queste malattie causano molti dolori e crisi neurologiche. Da qualche anno si pensa siano all'origine del mito dei vampiri: quali sono le ragioni scientifiche.

