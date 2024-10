Como, fanno sesso davanti al Comune: coppia francese denunciata per atti osceni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano facendo sesso dentro la loro auto proprio davanti al municipio di Como, noncuranti che fosse sabato pomeriggio e in zona ci fossero numerosi passanti. Per questo due turisti francesi – lui un 55enne, lei di 23 anni – sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla presenza di minori. Ad accorgersi della loro presenza sono stati alcuni residenti che stavano passeggiando vicino al parcheggio di via Bertinelli all’angolo di via Indipendenza, davanti all’ingresso principale del Comune. I due sono stati raggiunti da una volante della polizia, allertata da una segnalazione giunta al 112 che faceva notare come all’interno di un’auto con targa francese, un uomo e una donna intenti a consumare un rapporto sessuale. Ilfattoquotidiano.it - Como, fanno sesso davanti al Comune: coppia francese denunciata per atti osceni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Stavano facendodentro la loro auto proprioal municipio di, noncuranti che fosse sabato pomeriggio e in zona ci fossero numerosi passanti. Per questo due turisti francesi – lui un 55enne, lei di 23 anni – sono stati denunciati perin luogo pubblico, aggravato dalla presenza di minori. Ad accorgersi della loro presenza sono stati alcuni residenti che stavano passeggiando vicino al parcheggio di via Bertinelli all’angolo di via Indipendenza,all’ingresso principale del. I due sono stati raggiunti da una volante della polizia, allertata da una segnalazione giunta al 112 che faceva notare come all’interno di un’auto con targa, un uomo e una donna intenti a consumare un rapporto sessuale.

