Colli al Metauro, su il sipario sul teatro popolare (Di lunedì 14 ottobre 2024) Colli al Metauro (PU), 14 ottobre 2024 – Ricomincia a Colli al Metauro il corso di teatro popolare organizzato dall’associazione culturale "LiberaMente". Domani (martedì) nella sala parrocchiale di Villanova, dalle 21 alle 22,45 si terrà la prima lezione, di prova gratuita. Il corso avrà cadenza settimanale e durerà sino a fine giugno 2025, con pausa natalizia e nei martedì festivi. Lo spettacolo che verrà preparato durante questi 8 mesi sarà messo in scena all’interno del festival estivo “Tramonti a Montemiele”. Ilrestodelcarlino.it - Colli al Metauro, su il sipario sul teatro popolare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)al(PU), 14 ottobre 2024 – Ricomincia aalil corso diorganizzato dall’associazione culturale "LiberaMente". Domani (martedì) nella sala parrocchiale di Villanova, dalle 21 alle 22,45 si terrà la prima lezione, di prova gratuita. Il corso avrà cadenza settimanale e durerà sino a fine giugno 2025, con pausa natalizia e nei martedì festivi. Lo spettacolo che verrà preparato durante questi 8 mesi sarà messo in scena all’interno del festival estivo “Tramonti a Montemiele”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio di Colli al Metauro - sul corpo di Ana coltellate con una violenza cieca. Primi esiti dell?autopsia durata ore - COLLI AL METAURO Accoltellata con una forza cieca, tanto che la lama ha portato a una parziale eviscerazione. Ieri l?esame autoptico con il conferimento dell?incarico... (Corriereadriatico.it)

Droga a Colli al Metauro - arrestato e già libero uno spacciatore di 39 anni - Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è rimasto agli arresti domiciliari fino a questa mattina, quando è stato celebrato il processo per direttissima al Tribunale di Pesaro. In tutto sono stati trovati e sequestrati altri 50 grammi di cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento e la pesatura delle dosi. (Ilrestodelcarlino.it)

«Alla guida dei lupi». Ana - bella e risoluta. Chi era sui social la mamma uccisa a Colli al Metauro - COLLI AL METAURO Era bella, giovane e innamorata dei suoi figli. Il suo motto: «Gettami ai lupi e tornerò guidando il branco». Ana Cristina Duarte Correia , uccisa a coltellate dal... (Corriereadriatico.it)