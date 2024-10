Lettera43.it - Chi sono Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, premio Nobel per l’Economia 2024

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilperè andato aA.. L’Accademia reale svedese delle scienze lo ha assegnato «per gli studi su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità» delle nazioni. Come ha sottolineato il comitato in una nota, la loro ricerca si è rivelata fondamentale per spiegare l’importanza delle istituzioni sociali per la crescita di un Paese. Dimostrando in parallelo come le società che sfruttano la popolazione non generino mai cambiamenti positivi. BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award theSveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of AlfredtoandA.“for studies of how institutions are formed and affect prosperity.” pic.twitter.