Chi l’avrebbe mai detto la fortuna di Roma nascosta tra le acque del Tevere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Da sempre, i fiumi sono stati culle di civiltà, favorendo lo sviluppo delle città, del commercio e della vita stessa. Il, in particolare, non solo ha modellato la storia della Capitale, ma ha influenzato la sua crescita, la sua cultura e la sua identità. La storia leggendaria diinizia proprio lungo le rive del. Qui, secondo il mito, Romolo e Remo, abbandonati in una cesta, vengono accolti dalledel fiume, che li conduce fino alla Lupa, il simbolo per eccellenza della Città Eterna. Il corso delscorre vicino a molti dei luoghi più iconici di, come Piazza Navona, il Pantheon, Castel Sant’Angelo e il Vaticano, attraversando quartieri storici come Trase Testaccio. Il fiume si estende fino a Ostia, collegandoal Mar Tirreno, un elemento che ha facilitato nel corso dei secoli il commercio e lo sviluppo economico della città.