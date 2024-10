Carlo Calenda (Azione): "Tavares inaffidabile, alt ai sussidi. Meloni lavori a un piano con noi" (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Di Carlos Tavares non ci si può fidare. Serve un piano strategico sull’automotive e per questo chiedo alla premier Meloni di lavorare assieme all’opposizione". Per il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, la richiesta di nuovi sussidi avanzata dall’ad di Stellantis per stimolare la domanda di auto elettriche è da rispedire al mittente. Perché, secondo lei, è un’idea sbagliata? "Perché abbiamo già dato 1,5 miliardi di incentivi e 703 milioni per la cassa integrAzione. Tavares ha promesso di produrre un milione di veicoli elettrici, ma ne realizzerà solo la metà". Lei ha chiesto di nuovo a John Elkann, presidente di Stellantis, di venire in Parlamento. Cosa si aspetta di diverso rispetto a quanto detto da Tavares? "Elkann ha diverse responsabilità, prima fra tutte Magneti Marelli. Quando la vendette, io chiesi che venisse utilizzato il golden power. Quotidiano.net - Carlo Calenda (Azione): "Tavares inaffidabile, alt ai sussidi. Meloni lavori a un piano con noi" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Dinon ci si può fidare. Serve unstrategico sull’automotive e per questo chiedo alla premierdi lavorare assieme all’opposizione". Per il senatore, leader di, la richiesta di nuoviavanzata dall’ad di Stellantis per stimolare la domanda di auto elettriche è da rispedire al mittente. Perché, secondo lei, è un’idea sbagliata? "Perché abbiamo già dato 1,5 miliardi di incentivi e 703 milioni per la cassa integrha promesso di produrre un milione di veicoli elettrici, ma ne realizzerà solo la metà". Lei ha chiesto di nuovo a John Elkann, presidente di Stellantis, di venire in Parlamento. Cosa si aspetta di diverso rispetto a quanto detto da? "Elkann ha diverse responsabilità, prima fra tutte Magneti Marelli. Quando la vendette, io chiesi che venisse utilizzato il golden power.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tavares in Senato - bocciatura bipartisan. De Carlo (FdI) : posizioni ambigue. Calenda : solo chiacchiere - Norma che prevede multe salate per i costruttori, e non vorremmo che la posizione di Stellantis, isolata nel panorama europeo, nascondesse una volontà di dismettere la produzione europea o, peggio, puntasse ad una sostituzione di mezzi e componenti arrivati dalla Cina”, riprende De Carlo. L'articolo Tavares in Senato, bocciatura bipartisan. (Secoloditalia.it)

"Alla larga dal campo largo". Ecco l'ultima giravolta di Carlo Calenda - Carlo Calenda ribadisce:"Noi non siamo nel campo largo", ma poi si allea col centrosinistra ovunque... (Ilgiornale.it)

Carlos Alcaraz si lamenta di un calendario con troppe partite : lo spagnolo però non rinuncia ad alcuna esibizione… - . È pur vero che lo spagnolo non si è mai tirato indietro rispetto a impegni non ufficiali, ricordando le esibizioni a fine 2023 con Novak Djokovic, a Las Vegas contro Rafa Nadal il 4 marzo 2024, nonostante fosse reduce da un infortunio in Sud America, e la stessa Laver Cup a precedere lo swing asiatico. (Oasport.it)