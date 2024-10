Campionati italiani di lotta olimpica a Ostia: show delle Fiamme Oro di Termini Imerese (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sono svolti, ad Ostia, tra sabato e domenica i Campionati italiani, classe Esordienti e Ragazzi, di lotta olimpica. La delegazione della sezione distaccata delle Fiamme Oro di Termini Imerese ha fatto registrare ragguardevoli risultati, conquistando, nella disciplina lotta libera, ben 3 ori ed Palermotoday.it - Campionati italiani di lotta olimpica a Ostia: show delle Fiamme Oro di Termini Imerese Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si sono svolti, ad, tra sabato e domenica i, classe Esordienti e Ragazzi, di. La delegazione della sezione distaccataOro diha fatto registrare ragguardevoli risultati, conquistando, nella disciplinalibera, ben 3 ori ed

Salto con gli sci - Alex Insam e Annika Sieff vincono i Campionati Italiani Assoluti a Villach - La ventenne trentina ha firmato il miglior punteggio in entrambe le serie conquistando il titolo nazionale assoluto con 248 punti, mentre l’altoatesina fresca vincitrice del Summer Grand Prix si è dovuta accontentare della seconda moneta (231. 5 punti) davanti a Martina Ambrosi, terza con 215 punti. (Oasport.it)

Campionati Italiani Marcia - alla 35 km di Prato vincono Agrusti e Vitiello - Acquaviva), bronzo mondiale under 20 dei 10. Proclamati anche i campioni master con la migliore prestazione italiana SF65 per Ivana Roggero (Amatori Masters Novara) in 2h16:28. Anche per la Vitiello arriva la replica in carriera, con l’oro nazionale di specialità . Lo scorso anno, aveva avuto il quinto piazzamento agli Europei a Squadre ed è stato il quindicesimo ai Mondiali. (Ilfaroonline.it)

Atletica - Andrea Agrusti e Sara Vitiello vincono i Campionati Italiani della 35 km di marcia - Il portacolori delle Fiamme Gialle, quindicesimo in questa specialità agli ultimi Mondiali, ha tagliato il traguardo in 2h33:06 davanti ad Aldo Andrei (2h33:35) e a Teodorico Caporaso (2h33:45). Il 29enne sardo ha conquistato il primo tricolore sulla distanza, dopo che a fine giugno si era imposto sui 10 km a La Spezia. (Oasport.it)