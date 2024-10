Calcio, la Nigeria torna a casa dopo la disavventura in Libia: non si giocherà la gara (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è conclusa nel migliore dei modi per la Nigeria la drammatica trasferta in Libia, dove Boniface e compagni avrebbero dovuto disputare la partita di qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Le Super Aquile, che hanno trascorso quasi un giorno intero in aeroporto – dopo che il loro volo era stato dirottato -, senza cibo né acqua né Internet, hanno finalmente fatto ritorno a casa. Lo ha confermato il capitano, William Troost-Ekong, che in un video postato sui social ha detto: “In dieci anni con questo gruppo non mi era mai accaduto niente di simile. Questo comportamento è vergognoso e nessuna squadra dovrebbe mai riceverlo: non ha nulla a che vedere con il Calcio“. In attesa di capire se la Confederazione africana prenderà dei provvedimenti, la certezza è che il match tra Nigeria e Libia non si disputerà. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si è conclusa nel migliore dei modi per lala drammatica trasferta in, dove Boniface e compagni avrebbero dovuto disputare la partita di qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Le Super Aquile, che hanno trascorso quasi un giorno intero in aeroporto –che il loro volo era stato dirottato -, senza cibo né acqua né Internet, hanno finalmente fatto ritorno a. Lo ha confermato il capitano, William Troost-Ekong, che in un video postato sui social ha detto: “In dieci anni con questo gruppo non mi era mai accaduto niente di simile. Questo comportamento è vergognoso e nessuna squadra dovrebbe mai riceverlo: non ha nulla a che vedere con il“. In attesa di capire se la Confederazione africana prenderà dei provvedimenti, la certezza è che il match tranon si disputerà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Nigeria 'maltrattata' non gioca con la Libia - A protestare sui social sono stati anche altri giocatori, come Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Ndidi del Leicester, e persino Victor Osimhen che non era convocato: "Sono deluso dal trattamento ingiusto che i miei fratelli hanno subito in Libia", ha scritto l'attaccante ex Napoli, "azioni come questa vanno contro lo spirito sportivo. (Agi.it)

Nigeria - la rabbia di Victor Osimhen : "La Libia ci ha bloccato apposta. Non siamo dei criminali" - La notizia della Nigeria bloccata in aeroporto in Libia ha fatto il giro del mondo. La Nazionale di Ademola Lookman, Victor Osimhen, per l`occasione... (Calciomercato.com)

Libia - Nigeria bloccata in aeroporto per 12 ore : “Abbiamo paura - non giochiamo la partita” (VIDEO) - Hanno chiuso i cancelli dell’aeroporto e ci hanno lasciato senza linea telefonica, cibo o bevande. “Quando abbiamo iniziato la discesa, ci hanno dirottato su un altro aeroporto: è stata una decisione delle autorità locali. Abbiamo chiesto al nostro governo di intervenire e salvarci. Players has no access to WiFi and other basic needs pic. (Dayitalianews.com)