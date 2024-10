Caccia ai cervi sospesa: il Consiglio di Stato ferma tutto fino a novembre (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Aquila - La Caccia ai cervi in Abruzzo rinviata: sospensione fino a novembre, associazioni ambientaliste esultano per il risultato. Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la Caccia ai cervi in Abruzzo, prevista inizialmente per ottobre, posticipando l’avvio delle attività venatorie almeno fino al 7 novembre. La decisione, che è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni ambientaliste come LAV, LNDC Animal Protection e WWF, rappresenta un'importante vittoria nella battaglia per la protezione della fauna selvatica. Il rinvio è Stato determinato dopo il ricorso presentato dalle associazioni al massimo organo di giustizia amministrativa, a seguito del rigetto del TAR Abruzzo sul loro appello contro la delibera della Giunta Marsilio. Abruzzo24ore.tv - Caccia ai cervi sospesa: il Consiglio di Stato ferma tutto fino a novembre Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Aquila - Laaiin Abruzzo rinviata: sospensione, associazioni ambientaliste esultano per il risultato. Ildiha deciso di sospendere laaiin Abruzzo, prevista inizialmente per ottobre, posticipando l’avvio delle attività venatorie almenoal 7. La decisione, che è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni ambientaliste come LAV, LNDC Animal Protection e WWF, rappresenta un'importante vittoria nella battaglia per la protezione della fauna selvatica. Il rinvio èdeterminato dopo il ricorso presentato dalle associazioni al massimo organo di giustizia amministrativa, a seguito del rigetto del TAR Abruzzo sul loro appello contro la delibera della Giunta Marsilio.

