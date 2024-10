Borse, apertura in Europa incerta ma l’attesa è tutta per la riunione della Bce (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le Borse europee sono attese pressoché stabili all’inizio della giornata, dopo l’annuncio del governo cinese durante il fine settimana di voler incrementare significativamente l’emissione di bond speciali. Questi fondi saranno destinati alla ristrutturazione del debito delle amministrazioni locali, al sostegno delle famiglie con mutui e al rafforzamento delle grandi banche pubbliche. Tra i titoli sotto i riflettori a Milano ci sono Intesa Sanpaolo, che ha licenziato un dipendente accusato di aver consultato illegalmente i dati di alcuni clienti, tra cui la premier Giorgia Meloni. La banca si è scusata per l’incidente, definendolo inaccettabile, e ha nominato Antonio De Vita, ex alto ufficiale dei Carabinieri, come nuovo chief security officer. Ma attenzione anche a Monte dei Paschi di Siena, per cui sarebbe pronta una cordata per prendere il 20% del capitale. Quifinanza.it - Borse, apertura in Europa incerta ma l’attesa è tutta per la riunione della Bce Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Leeuropee sono attese pressoché stabili all’iniziogiornata, dopo l’annuncio del governo cinese durante il fine settimana di voler incrementare significativamente l’emissione di bond speciali. Questi fondi saranno destinati alla ristrutturazione del debito delle amministrazioni locali, al sostegno delle famiglie con mutui e al rafforzamento delle grandi banche pubbliche. Tra i titoli sotto i riflettori a Milano ci sono Intesa Sanpaolo, che ha licenziato un dipendente accusato di aver consultato illegalmente i dati di alcuni clienti, tra cui la premier Giorgia Meloni. La banca si è scusata per l’incidente, definendolo inaccettabile, e ha nominato Antonio De Vita, ex alto ufficiale dei Carabinieri, come nuovo chief security officer. Ma attenzione anche a Monte dei Paschi di Siena, per cui sarebbe pronta una cordata per prendere il 20% del capitale.

Borse - si prevede un’apertura stabile in Europa - a Milano occhi puntati su Stellantis e Bper - Lo stesso Tavares è atteso in Italia l’11 ottobre per un’audizione in Parlamento. . I ricavi sono attesi in crescita dell’1,5%, raggiungendo i 5,5 miliardi nel 2027, grazie all’aumento delle commissioni (+250 milioni) e alla crescita selettiva dei volumi degli impieghi (+300 milioni), che compenseranno la riduzione del margine di interesse dovuta al calo dei tassi e all’effetto ecobonus (-450 ... (Quifinanza.it)

Borse - apertura cauta dopo i cali dell’automotive di ieri : a Milano si riprende Stellantis - Il calo era stato causato dalla revisione al ribasso delle previsioni sui risultati per il 2024, motivata dalla necessità di adottare misure più incisive per affrontare i problemi di performance in Nord America e il peggioramento delle dinamiche globali nel settore automobilistico europeo. In calo anche il lusso dopo i rally degli ultimi giorni: Moncler segue con una perdita dell’1,26%, scendendo ... (Quifinanza.it)

Borse - apertura in rialzo per Milano. Ftse mib +0 - 67% - 627 mentre l’indice Ftse Italia STAR guadagna lo 0,81% attestandosi a 45. MILANO (ITALPRESS) – Apertura in rialzo per Piazza Affari. Foto: Agenzia Fotogramma Unlimited News - Notizie dal mondo . L’indice Ftse Italia All-Share sale dello 0,70% a 35. 514 punti. Dopo l’inizio a +0,45%, l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,67% a 33. (Unlimitednews.it)