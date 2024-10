Bombardata una scuola di Gaza, uccisi 15 palestinesi nel campo di Nuseirat (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un attacco israeliano contro una scuola utilizzata per dare rifugio ai palestinesi sfollati ha ucciso almeno 15 persone nel centro di Gaza, affermano i funzionari. L’Agenzia di protezione civile di Gaza, guidata da Hamas, ha dichiarato che il campo di Nuseirat è stato colpito da una raffica di artiglieria domenica, uccidendo intere famiglie e ferendone decine di altre. In precedenza, cinque bambini sarebbero stati uccisi da un attacco di droni mentre giocavano all’angolo di una strada nel nord di Gaza. Un portavoce della protezione civile ha affermato che l’attacco alla scuola al-Mufti, dove si erano rifugiati centinaia di sfollati provenienti da tutta Gaza, ha causato almeno 50 feriti e più di una dozzina di morti. Metropolitanmagazine.it - Bombardata una scuola di Gaza, uccisi 15 palestinesi nel campo di Nuseirat Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un attacco israeliano contro unautilizzata per dare rifugio aisfollati ha ucciso almeno 15 persone nel centro di, affermano i funzionari. L’Agenzia di protezione civile di, guidata da Hamas, ha dichiarato che ildiè stato colpito da una raffica di artiglieria domenica, uccidendo intere famiglie e ferendone decine di altre. In precedenza, cinque bambini sarebbero statida un attacco di droni mentre giocavano all’angolo di una strada nel nord di. Un portavoce della protezione civile ha affermato che l’attacco allaal-Mufti, dove si erano rifugiati centinaia di sfollati provenienti da tutta, ha causato almeno 50 feriti e più di una dozzina di morti.

