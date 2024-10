Beccato senza patente al casello si finge un altro, ma sarebbe dovuto essere a casa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Era stato colpito dalla misura del divieto di allontanamento notturno (dalle ore 20 alle ore 6) e avrebbe dovuto rimanere a casa, ma è stato trovato al casello autostradale alla guida di un'auto, tra l'altro senza nemmeno avere la patente. Protagonista della vicenda un 27enne originario Genovatoday.it - Beccato senza patente al casello si finge un altro, ma sarebbe dovuto essere a casa Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Era stato colpito dalla misura del divieto di allontanamento notturno (dalle ore 20 alle ore 6) e avrebberimanere a, ma è stato trovato alautostradale alla guida di un'auto, tra l'nemmeno avere la. Protagonista della vicenda un 27enne originario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al volante senza patente e a 146 km/h uccide un 13enne : condannato a 4 anni di reclusione - Il ventenne che a settembre del 2023 ha travolto e ucciso un 13enne su via Casilina a Borgata Finocchio è stato condannato con rito abbreviato a 4 anni di domiciliari per omicidio stradale e mancato soccorso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Conducente ubriaco e senza patente - Artusa : "Dove sono i vigili?" - È la domanda che si è posto il presidente dell’associazione di noleggiatori Sistema Trasporti Francesco Artusa dopo aver letto la storia del tassista bloccato dai carabinieri del Radiomobile sotto effetto di alcol e droga e al volante di un’auto bianca sottoposta a fermo fiscale e sprovvista di revisione, nonché con la patente scaduta dal 2020. (Ilgiorno.it)

Sperlonga / Senza patente si schianta contro un camion lungo la via Appia - . L’autista dell’autovettura è stato trasportato […] L'articolo Sperlonga / Senza patente si schianta contro un camion lungo la via Appia sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. L’autovettura, guidata da un 55enne che stava percorrendo la strada in direzione Roma-Napoli, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente il camion che stava giungendo dalla direzione opposta. (Temporeale.info)