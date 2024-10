Lanazione.it - Bando per richiedere il contributo mensile, ecco chi può fare domanda

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sostegno alla vita indipendente. Da oggi al via le domande peri contributi. Stanziati oltre 1 milione e mezzo di euro in tre anni, ile la modulistica sul sito www.sds-senese.it Oltre 1 milione e mezzo di euro, su base triennale, sono le risorse a disposizione della Zona Senese per il progetto della SdS Senese Sostegno alla Vita indipendente, approvato da Regione Toscana e finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Per i cittadini del nostro territorio si tratta di un aiuto concreto che ha l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità e limitazione dell’autonomia la possibilità di autodeterminarsi, su base di uguaglianza con gli altri, definendo in maniera autonoma il proprio progetto di vita.