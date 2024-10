Auto contro bicicletta, donna cade e sbatte la testa: trasportata in ospedale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un incidente in città. Dopo quello mortale di martedì 8, lunedì intorno alle 16.30 un violento sinistro si è, infatti, verificato lungo viale Po, all’altezza dell’incrocio con via del Lavoro. A rimanere ferita una donna che, secondo alcuni testimoni, dovrebbe avere all’incirca una Ferraratoday.it - Auto contro bicicletta, donna cade e sbatte la testa: trasportata in ospedale Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un incidente in città. Dopo quello mortale di martedì 8, lunedì intorno alle 16.30 un violento sinistro si è, infatti, verificato lungo viale Po, all’altezza dell’incrocio con via del Lavoro. A rimanere ferita unache, secondo alcuni testimoni, dovrebbe avere all’incirca una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto si ribalta e finisce nel parcheggio di un condominio. Donna ferita portata in ospedale - La conducente dell’auto era rimasta incastrata all'interno della vettura ed è stato necessario l’intervento del 118 che, grazie al personale dei vigili del fuoco, ha provveduto a estrarre la donna che è stata poi portata in ospedale a Perugia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour. (Lanazione.it)

Crepet : “Ci siamo inginocchiati alla tecnologia come fosse la Madonna di Fatima. “Se un bambino disegna una casetta storta sul tablet - la tecnologia la raddrizza automaticamente. Questa è una bestemmia pedagogica” - Questa è una bestemmia pedagogica” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Con questa provocatoria affermazione, lo psicoterapeuta Paolo Crepet, ospite della trasmissione "A casa di Maria Latella", ha criticato l'approccio educativo delle ultime generazioni di genitori. L'articolo Crepet: “Ci siamo inginocchiati alla tecnologia come fosse la Madonna di Fatima. (Orizzontescuola.it)

Paura nel centro abitato : a fuoco auto di una donna - TORRE SANTA SUSANNA - Momenti di paura in via Martiri Della Resistenza a Torre Santa Susanna dove una Lancia Y parcheggiata per strada è andata a fuoco. Nell'arco di pochi minuti l'auto, intestata a una donna, si è trasformata in una palla di fuoco. Sul posto si è recata una squadra dei vigili... (Brindisireport.it)