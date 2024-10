Austria, Rangnick: “Arnautovic eccezionale, squadra completa” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppietta per Marko Arnautovic nella vittoria dell’Austria sulla Norvegia in Nations League. Il tecnico dei biancorossi Ralf Rangnick ha parlato ai media locali dopo il 5-1: “Arnautovic non era in grandissima condizione prima del Kazakistan. Contro la Norvegia è arrivato riposato e ha giocato una partita eccezionale. Sono orgoglioso della squadra, abbiamo dimostrato chi siamo e quanto valiamo. Abbiamo un roster completo, nonostante manchi qualche giocatore per problemi fisici”. Austria, Rangnick: “Arnautovic eccezionale, squadra completa” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppietta per Markonella vittoria dell’sulla Norvegia in Nations League. Il tecnico dei biancorossi Ralfha parlato ai media locali dopo il 5-1: “non era in grandissima condizione prima del Kazakistan. Contro la Norvegia è arrivato riposato e ha giocato una partita. Sono orgoglioso della, abbiamo dimostrato chi siamo e quanto valiamo. Abbiamo un roster completo, nonostante manchi qualche giocatore per problemi fisici”.: “” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rangnick su Arnautovic : «Semplicemente bravo - molto da offrire!» - Il centravanti ha realizzato ben due gol: «Arnautovic è semplicemente bravo. Il secondo tempo è stato davvero bello. È così che lo immagino. Anche oggi è stato forte contro la palla. MAI FERMATI – Nel post partita, Ralf Rangnick ha commentato il successo pesante dell’Austria contro la Norvegia: «Abbiamo giocato come abbiamo fatto in tante buone partite, oggi è stato speciale contro un avversario ... (Inter-news.it)

Rangnick (CT Austria) : «Ritiro Arnautovic? Ci ho parlato - la reazione» - Interrogato sulla possibilità di un ritiro, Rangnick ha voluto chiarire qual è la reale posizione dell’attaccante dell’Inter: «Sono in contatto regolare con i miei giocatori e ho appena parlato al telefono con Marko. La sua nazionale giocherà in UEFA Nations League venerdì 6 alle 20. Non mi ha mai dato nessun accenno su un suo addio alla nazionale. (Inter-news.it)

Austria - Rangnick svela i convocati per la Nations League : la scelta su Arnautovic! - Di seguito tutti i convocati. ATTACCANTI: Junior ADAMU, Marko ARNAUTOVIC, Arnel JAKUPOVIC Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Austria, Rangnick svela i convocati per la Nations League: la scelta su Arnautovic!) © Inter-News. (Inter-news.it)