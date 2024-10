ATP Stoccolma 2024, Lorenzo Sonego torna al successo. Battuto all’esordio lo svizzero Huesler (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lorenzo Sonego interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive al primo turno e torna a vincere una partita, cosa che gli mancava dalla finale del torneo di Winston Salem, giocata contro Alex Michelsen. Il tennista piemontese ha dunque cominciato al meglio la sua avventura nell’ATP 250 di Stoccolma, battendo in due set lo svizzero Marc-Andrea Huesler con il punteggio di 7-6 7-5 dopo un’ora e cinquantadue minuti. Nel prossimo turno Sonego affronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 2, che ha usufruito di un bye. La partita ha visto Sonego chiudere con otto ace ed un’ottima percentuale con la prima di servizio (83% di punti fatti). Anche con la seconda ha lavorato molto bene l’azzurro, conquistando il 74% dei punti. Alla fine sono stati 34 i vincenti di Sonego contro i 18 dello svizzero, che ha commesso più errori non forzati (25 contro 23). Oasport.it - ATP Stoccolma 2024, Lorenzo Sonego torna al successo. Battuto all’esordio lo svizzero Huesler Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive al primo turno ea vincere una partita, cosa che gli mancava dalla finale del torneo di Winston Salem, giocata contro Alex Michelsen. Il tennista piemontese ha dunque cominciato al meglio la sua avventura nell’ATP 250 di, battendo in due set loMarc-Andreacon il punteggio di 7-6 7-5 dopo un’ora e cinquantadue minuti. Nel prossimo turnoaffronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 2, che ha usufruito di un bye. La partita ha vistochiudere con otto ace ed un’ottima percentuale con la prima di servizio (83% di punti fatti). Anche con la seconda ha lavorato molto bene l’azzurro, conquistando il 74% dei punti. Alla fine sono stati 34 i vincenti dicontro i 18 dello, che ha commesso più errori non forzati (25 contro 23).

