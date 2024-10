Ilrestodelcarlino.it - Atletico, il tabù resiste. Solo un pari con L’Aquila

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ASCOLI 11 ASCOLI (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Antoniazzi, Severini, Vechiarello, Minicucci (9’st Scimia), Mengani (9’st Olivieri); Ciabuschi (9’st Traini), Maio (42’st Baraboglia). A disp.: Galbiati, Alborino, Ceccarelli, Clerici, Gerlero. All.: Simone Seccardini.(4-3-3): Michelin; Casella, Brunetti, Gueli, Zuccherato; Giandonato, Del Pinto, Misuraca; Banegas, Belloni (32’st Giannini), Giampaolo. A disp.: Negro, Di Santo, Alessandretti, Keita, Tatullo, Guidobaldi, Mantini, Russo. All.: Giovanni Pagliari. Arbitro: Palmieri di Brindisi Reti: 12’pt Minicucci, 13’pt Belloni Note - Spettatori 400 circa con 150 tifosi ospiti. Espulso al 42’st D’Alessandro per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Vechiarello, Scimia, Gueli, Brunetti, Misuraca. Angoli: 3-5. Rec.