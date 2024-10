Ilfattoquotidiano.it - ApritiModa, un weekend tra atelier di moda e laboratori del Made in Italy: ecco gli appuntamenti in programma

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Otto anni fa, per la prima volta, hanno aperto le porte di aziende,al grande pubblico, con l’obiettivo di raccontare il backstage, i segreti e le bellezze dellaitaliana. Oggi è l’appuntamento fisso del terzodi ottobre. Sì, perché, l’evento nato da un’idea della giornalista Cinzia Sasso, torna, per l’ottavo anno consecutivo, a raccontare chi ogni giorno lavora per far sì che si mantenga alta la fama delinnel mondo. Appuntamento, dunque, al 19-20 ottobre, quando curiosi e appassionati potranno assistere a tutto quello che, di solito, non è possibile vedere: i luoghi dove il pensiero si trasforma in realtà, la stoffa in arte e il mestiere è un savoir faire italiano invidiato in tutto il mondo.