Antonella Clerici si lamenta a "È sempre mezzogiorno": "Adesso rompo anche io" (VIDEO)

Personaggi tv. Antonella Clerici ha mostrato il suo disappunto nel corso della diretta del programma "È sempre mezzogiorno", andato in onda oggi, 14 ottobre 2024. Durante il primo appuntamento della settimana, la conduttrice ha deciso di esprimere il suo malcontento di fronte ai telespettatori, rivolgendosi direttamente alle telecamere con un chiaro messaggio critico nei confronti della Rai. Al momento, non è chiaro se ci saranno ulteriori precisazioni da parte della rete riguardo a quanto accaduto.

Antonella Clerici tuona in diretta a "È sempre mezzogiorno"

Antonella Clerici ha manifestato il suo disappunto riguardo a un episodio avvenuto durante "È sempre mezzogiorno".

