Amadeus sugli ascolti di Chissà chi è | Non sono il pifferaio magico ci vuole pazienza

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Glidisul Nove rappresentano un po’ la notizia di questo inizio di stagione TV 2024/2025. Un po’ perché le aspettativeben altre, un po’ perchéchi è, il nuovo programma dell’access prime time, sta ottenendo risultati inferiori a chi c’era prima (Cash or Trash). Nonilafferma, ospite oggi su RTL 102.5, in merito proprio aglidel game, che intanto non va più in onda sul Nove con le repliche. Il conduttore sostiene che cie tempo: Il Nove è un canale ambizioso, molto importante e sta cercando di diventare generalista. Perché questo accada cidel tempo. Se io mi sposto sul Nove, con un programma comunque conosciuto, che adesso èchi è e che era I Soliti Ignoti, ci. Il pubblico deve avere l’abitudine di venirti a trovare, perché non è sacrosanto che sia così.