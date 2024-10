Alluvione settembre 2024 in Emilia Romagna, più poteri alla Priolo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 - Il coordinamento delle azioni necessarie per il superamento degli effetti generati dall’Alluvione dello scorso 17 e 18 settembre in Emilia-Romagna, e il loro raccordo con le attività già avviate successivamente agli eventi meteo di maggio 2023, sono state al centro di una riunione tenuta ieri presso il Dipartimento della Protezione Civile. alla riunione hanno partecipato il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, il Commissario straordinario alla ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, il Commissario delegato all’emergenza, Irene Priolo, e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, Davide Baruffi. Il vertice ha permesso di perfezionare il perimetro d’azione di ciascuna delle amministrazioni coinvolte nella gestione dei due eventi alluvionali, nel rispetto delle norme e per la più efficace collaborazione tra le strutture. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione settembre 2024 in Emilia Romagna, più poteri alla Priolo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre- Il coordinamento delle azioni necessarie per il superamento degli effetti generati dall’dello scorso 17 e 18in, e il loro raccordo con le attività già avviate successivamente agli eventi meteo di maggio 2023, sono state al centro di una riunione tenuta ieri presso il Dipartimento della Protezione Civile.riunione hanno partecipato il Capo Dipartimento, Fabio Ciciliano, il Commissario straordinarioricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, il Commissario delegato all’emergenza, Irene, e il sottosegretarioPresidenza della Giunta regionale dell’, Davide Baruffi. Il vertice ha permesso di perfezionare il perimetro d’azione di ciascuna delle amministrazioni coinvolte nella gestione dei due eventi alluvionali, nel rispetto delle norme e per la più efficace collaborazione tra le strutture.

