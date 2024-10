Alena, la prima eliminata da Amici 24: le parole tornata a casa (Di lunedì 14 ottobre 2024) È Alena la prima eliminata della 24esima edizione di Amici. La cantante russa adottata da una famiglia italiana quando aveva pochi mesi, è durata nella scuola di Maria De Filippi tre settimane. Messa in sfida, l’ha persa contro Angelica Gori, cantante giudicata più idonea dal giudice Charlie Rapino. Quest’ultima, che si fa chiamare con l’orrendo nome d’arte di Chiamamifaro, è una figlia d’arte: i suoi genitori sono Benedetta Parodi e Giorgio Gori, politico, nonché fondatore della casa di produzione Magnolia. Angelica Gori in quella scuola è in buona compagnia, dato che anche Ilan è un figlio d’arte, dato che suo padre è Gabriele Muccino. E come dimenticarsi di Angelina Mango (figlia dell’omonimo cantante e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar) e di LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Biccy.it - Alena, la prima eliminata da Amici 24: le parole tornata a casa Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Èladella 24esima edizione di. La cantante russa adottata da una famiglia italiana quando aveva pochi mesi, è durata nella scuola di Maria De Filippi tre settimane. Messa in sfida, l’ha persa contro Angelica Gori, cantante giudicata più idonea dal giudice Charlie Rapino. Quest’ultima, che si fa chiamare con l’orrendo nome d’arte di Chiamamifaro, è una figlia d’arte: i suoi genitori sono Benedetta Parodi e Giorgio Gori, politico, nonché fondatore delladi produzione Magnolia. Angelica Gori in quella scuola è in buona compagnia, dato che anche Ilan è un figlio d’arte, dato che suo padre è Gabriele Muccino. E come dimenticarsi di Angelina Mango (figlia dell’omonimo cantante e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar) e di LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

