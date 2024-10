Alcol, armi e droga alla guida: 10 patenti ritirate in un week end (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dieci patenti ritirate, sette automobilisti denunciati e tre segnalati alla Prefettura, oltre a due persone segnalate perchè trovate in possesso di droga.É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana sulle strade del Vco.I risultatiUno degli Novaratoday.it - Alcol, armi e droga alla guida: 10 patenti ritirate in un week end Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dieci, sette automobilisti denunciati e tre segnalatiPrefettura, oltre a due persone segnalate perchè trovate in possesso di.É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri nel fine settimana sulle strade del Vco.I risultatiUno degli

