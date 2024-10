Agente penitenziario respirò amianto e morì per un mesotelioma: il Tar condanna il ministero a risarcire il figlio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Il Tar della Toscana ha condannato nei giorni scorsi il ministero della Giustizia a risarcire il figlio di un Agente di polizia penitenziaria morto nel 2017 per un mesotelioma maligno. A causare il male fatale le polveri d'amianto respirate, mentre era in servizio di sorveglianza di alcuni detenuti al lavoro nel lanificio di un carcere negli anni '70 e '80. La pronuncia suscita la reazione del segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che in una nota ad accendere un faro sul tema più generale delle malattie contratte sul luogo di lavoro. Lanazione.it - Agente penitenziario respirò amianto e morì per un mesotelioma: il Tar condanna il ministero a risarcire il figlio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Il Tar della Toscana hato nei giorni scorsi ildella Giustizia aildi undi polizia penitenziaria morto nel 2017 per unmaligno. A causare il male fatale le polveri d'respirate, mentre era in servizio di sorveglianza di alcuni detenuti al lavoro nel lanificio di un carcere negli anni '70 e '80. La pronuncia suscita la reazione del segretario generale del sindacato della polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che in una nota ad accendere un faro sul tema più generale delle malattie contratte sul luogo di lavoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agente penitenziario respirò amianto e morì per un mesotelioma: il Tar condanna il ministero a risarcire il figlio - Massa: a causare il male fatale le polveri d'amianto respirate, mentre era in servizio di sorveglianza di alcuni detenuti al lavoro nel lanificio di un carcere negli anni '70 e '80 ... (lanazione.it)

L'Italia è prima in Europa per morti da amianto: paghiamo le mancate bonifiche - Per l’Eurostat, il nostro Paese paga il prezzo maggiore, in Europa, a causa del mesotelioma, causato dal minerale killer: 518 morti nel solo 2021. E il dato è sottostimato ... (msn.com)