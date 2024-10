Vaticano, il Papa: “Rispetto per le forze di pace dell’Onu” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite”. Così Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio. Lapresse.it - Vaticano, il Papa: “Rispetto per le forze di pace dell’Onu” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Chiedo che siano rispettate ledidelle Nazioni Unite”. CosìFrancesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente : Papa - siano rispettate forze pace delle Nazioni Unite - Milano, 13 ott. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. Così Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. . “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio. (Lapresse.it)

Gli Stati Uniti esortano Israele a smettere di sparare alle forze di pace dell’ONU in Libano - L’ambasciatore israeliano all’ONU, Danny Danon, ha ribadito l’appello di Israele al personale Unifil di ritirarsi di 5 km (3 miglia) verso nord per “evitare il pericolo”, ma Jean-Pierre Lacroix dell’ONU ha affermato che rimarranno in posizione. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha affermato che gli attacchi sono avvenuti senza preavviso e hanno ucciso 22 persone, tutti civili, e ne ... (Metropolitanmagazine.it)

Guerre spaziali Usa : Space Force e intelligence uniscono le forze in nome dei satelliti e delle informazioni - Space Force e l'intelligence Usa uniscono le forze in nome della sorveglianza satellitare: la nuova strategia spaziale degli Usa. The post Guerre spaziali Usa: Space Force e intelligence uniscono le forze in nome dei satelliti e delle informazioni appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)