Usa, invieremo sistema anti-missile in Israele contro Iran (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti invieranno il sistema anti-missile Thaad in Israele contro l'Iran. Quotidiano.net - Usa, invieremo sistema anti-missile in Israele contro Iran Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti invieranno ilThaad inl'

