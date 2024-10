Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato in un locale “attaccato ad una bella ragazza”: le foto (Di domenica 13 ottobre 2024) Mario Cusitore è da poco sbarcato nel parterre maschile di Uomini e Donne, di cui si è reso subito protagonista intraprendendo nuove conoscenze con le dame del programma, non senza colpi di scena. (QUI vi avevamo parlato di alcune sue clamorose dichiarazioni). Mario, nella scorsa stagione del dating show, faceva parte del programma nelle vesti di corteggiatore dell’allora tronista – ed ex dama – Ida Platano. Stando alle ultime indiscrezioni, Mario non sarebbe ancora del tutto indifferente ad Ida, la quale invece sembrerebbe aver escluso ogni possibilità di riavvicinamento a lui. Tuttavia, nonostante le varie dinamiche cui è al centro in questi giorni, una segnalazione giunta sul profilo di Deianira Marzano lo ritrarrebbe “attaccato ad una bella ragazza” in un locale, ieri sera. Isaechia.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore avvistato in un locale “attaccato ad una bella ragazza”: le foto Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di domenica 13 ottobre 2024)è da poco sbarcato nel parterre maschile di, di cui si è reso subito protagonista intraprendendo nuove conoscenze con le dame del programma, non senza colpi di scena. (QUI vi avevamo parlato di alcune sue clamorose dichiarazioni)., nella scorsa stagione del dating show, faceva parte del programma nelle vesti di corteggiatore dell’allora tronista – ed ex dama – Ida Platano. Stando alle ultime indiscrezioni,non sarebbe ancora del tutto indifferente ad Ida, la quale invece sembrerebbe aver escluso ogni possibilità di riavvicinamento a lui. Tuttavia, nonostante le varie dinamiche cui è al centro in questi giorni, una segnalazione giunta sul profilo di Deianira Marzano lo ritrarrebbe “ad una” in un, ieri sera.

