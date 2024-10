Tragedia lungo la ferrovia, donna si getta sotto un Intercity. Linea bloccata, treni cancellati (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia domenica (13 ottobre) attorno all’ora di pranzo, una donna si è tolta la vita gettandosi sotto un treno Intercity che era in arrivo alla stazione di Cesena. Dalle prime informazioni il macchinista si è accorto della presenza di una sagoma lungo i binari e ha provato a suonare, ma il Cesenatoday.it - Tragedia lungo la ferrovia, donna si getta sotto un Intercity. Linea bloccata, treni cancellati Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)domenica (13 ottobre) attorno all’ora di pranzo, unasi è tolta la vitandosiun trenoche era in arrivo alla stazione di Cesena. Dalle prime informazioni il macchinista si è accorto della presenza di una sagomai binari e ha provato a suonare, ma il

