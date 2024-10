Thesocialpost.it - Tragedia agli Europei di Gravel: muore Silvano Janes durante la gara

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Unaha colpito oggi glidi, in corso sull’Altopiano di Asiago, dove, ex ciclista professionista e pioniere della mountain bike in Italia, è morto a causa di un infarto. L’atleta, 69 anni, stava partecipando alla competizione amatoriale quando è stato improvvisamente colto dal malore., originario del Trentino, era una figura di spicco nel mondo delle due ruote, avendo conquistato numerosi titoli mondiali Master su strada, pista e mountain bikela sua carriera. La sua morte ha sconvolto il mondo dello sport, che lo ricordava non solo per i suoi successi, ma anche per il suo ruolo fondamentale nello sviluppo della mountain bike in Italia.