Quotidiano.net - Tajani, 5 Hezbollah cittadini italiani grazie certificati falsi

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Stiamo approfondendo la posizione di cinque libanesi che avevano ottenuto, evidentemente con, la cittadinanza italiana ed ora ne abbiano chiesto la revoca": così in ministro degli Esteri, Antonio, nel parlare di "troppe truffe, troppi personaggi che organizzano agenzie per regalare la cittadinanza italiana con finti avi, perché il passaporto italiano è comunitario e serve per entrare in Europa e negli Stati Uniti". "Abbiamo addirittura scoperto cinque- ha aggiunto - che erano riusciti ad avere il passaporto italiano e ora stiamo revocando la cittadinanza perché essereè una cosa seria". Il ministro ha detto che il tutto risale a "un paio di mesi fa", senza specificare dove è accaduto. La dichiarazione al termine della conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia che si è svolta a Perugia.