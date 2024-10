Supplenze, presa di servizio entro un’ora dall’accettazione per incarichi fino a 10 giorni infanzia e primaria da Interpello MAD (Di domenica 13 ottobre 2024) Supplenze docenti 2024: il Ministero ha sottratto dal caos che regna intorno all'attribuzione degli incarichi tramite Interpello quelli fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. I Dirigenti Scolastici possono infatti pubblicare un Interpello generico per questa tipologia di supplenza e una volta acquisite le candidature utilizzarne quando si presenta la disponibilità, senza dover perdere giorni preziosi alla ricerca di un insegnante che poi potrà occupare il posto per pochissimo tempo. L'articolo Supplenze, presa di servizio entro un’ora dall’accettazione per incarichi fino a 10 giorni infanzia e primaria da Interpello MAD . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024)docenti 2024: il Ministero ha sottratto dal caos che regna intorno all'attribuzione deglitramitequellia 10nella scuola di. I Dirigenti Scolastici possono infatti pubblicare ungenerico per questa tipologia di supplenza e una volta acquisite le candidature utilizzarne quando si presenta la disponibilità, senza dover perderepreziosi alla ricerca di un insegnante che poi potrà occupare il posto per pochissimo tempo. L'articolodipera 10daMAD .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incarichi ad interim DSGA - i criteri di sostituzione per assenza fino al 31/08 o oltre 3 mesi. Pubblicato il DECRETO - L'articolo Incarichi ad interim DSGA, i criteri di sostituzione per assenza fino al 31/08 o oltre 3 mesi. . 132 del 4 luglio con le disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA. Pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito il decreto n. (Orizzontescuola.it)

Basta incarichi «al femminile» : la Lega vuole bandire titoli come sindaca - rettrice o assessora. Chi insiste rischierà multe fino a 5mila euro - La felicità del figlio L'articolo Basta incarichi «al femminile»: la Lega vuole bandire titoli come sindaca, rettrice o assessora. Il partito guidato da Matteo Salvini chiede che l’uso del femminile sia abolito per legge e propone invece di usare sempre il maschile, a prescindere dal fatto che chi ricopra quel ruolo sia un uomo o una donna. (Open.online)

La Lega vuole vietare l’uso del femminile per gli incarichi pubblici : previste multe fino a 5000 euro - Continua a leggere . Niente più 'sindaca', 'rettrice', 'questora' o 'avvocatessa'. Previste multe fino a 5000 euro per chi non rispetta il divieto. A chiederlo è la Lega in un ddl depositato dal senatore Manfredi Potenti che vuole vietare, negli atti pubblici, l'uso del femminile riferito a cariche istituzionali. (Fanpage.it)