Spagna Griezmann spinge per un match di NFL al ‘Metropolitano’ di Madrid

(Di domenica 13 ottobre 2024) Antoinenon si perde una partita di NFL quando ne ha la possibilità e quest’oggi è a Londra per assistere alla sfida tra Chicago Bears e Jacksonville Jaguars nello stadio del Tottenham. NFL che dal prossimo anno approderà per la prima volta ache inper undi regular season al Santiago Bernabeu. E allora l’attaccante francese, giocatore dell’Atletico, spera possa arrivare anche unal. “Ho parlato con la gente del club e la NFL. Lo stadio, per me, è il più bello che ci sia e tutto intorno, con il parcheggio e le ‘fan zones’ che potrebbero essere fatte lì, è qualcosa che prendono molto in considerazione negli Stati Uniti”, ha confessato a Marca, che l’anno prossimo spera di poter vederei suoi Kansas City Chiefs aper undi NFL aldiSportFace.