Sinner, trionfo a Shanghai: batte Djokovic e si consacra vero numero uno al mondo. Lui: “Ho vinto contro la leggenda Nole” (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner trionfa a Shanghai dopo aver sconfitto Novak Djokovic in due set, 7-6 6-3 meno di un'ora e 40 di gioco L'articolo Sinner, trionfo a Shanghai: batte Djokovic e si consacra vero numero uno al mondo. Lui: “Ho vinto contro la leggenda Nole” proviene da Firenze Post. .com - Sinner, trionfo a Shanghai: batte Djokovic e si consacra vero numero uno al mondo. Lui: “Ho vinto contro la leggenda Nole” Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Janniktrionfa adopo aver sconfitto Novakin due set, 7-6 6-3 meno di un'ora e 40 di gioco L'articoloe siuno al. Lui: “Hola” proviene da Firenze Post.

Sinner domina anche a Shanghai : sconfitto Djokovic in due set - è il settimo titolo dell'anno - Novak Djokovic si arrende a Jannik Sinner 7-6 (4) 6-3 e resta fermo a 99 titoli in carriera. Diventano invece 17 quelli dell`altoatesino che... (Calciomercato.com)

VIDEO Sinner-Djokovic 2-0 - la sintesi della finale a Shanghai. Vittoria netta del n.1 - Il nostro portacolori è stato decisamente superiore in tutti i fondamentali e ha ampiamente meritato il successo, lo stesso Djokovic ha dichiarato al termine della sfida: “Oggi è stato troppo bravo per me“. Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in due set e ha così conquistato il Masters 1000 di Shanghai. (Oasport.it)

Tennis - battuto Djokovic : trionfo di Sinner a Shanghai. E’ il più giovane campione nella storia del torneo - it. Un’altra partita meravigliosa di Jannik, bravo ad alzare il livello dal tiebreak del primo set in poi contro un Djokovic fino a quel momento perfetto. Semplicemente straordinario Sinner che diventa il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai. (Ildenaro.it)