Schlein | la politica si fa solo insieme

(Di domenica 13 ottobre 2024) 14.31 "Lasi può fare". Così la segretaria del Pd. "La strada dell'uomoal comando non ha portato bene e non vogliamo tornarci". "Ci battiamo per la Sanità pubblica, è un pilastro fondamentale". E serve "un salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora non è lavoro", dice. "I problemi della precarietà non nascono adesso, ma il Governo li peggiora". "Ridare priorità al diritto allo studio, spesso negato. L'ascensore sociale si è rotto e dentro si soffoca".Governo non ascolta studenti e reprime dissenso