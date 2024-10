Scarpinata Ecologica a Firenze, foto e classifica (Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – Edizione numero 38 per la Scarpinata Ecologica di Firenze, corsa competitiva di 10 chilometri affiancata dalla marcia ludico motoria di 6,5 km. Il gruppone è partito dalla sede Alia di via Bibbiena. Qui LA classifica Le foto di Regalami un sorriso: Scarpinata Ecologica a Firenze, le foto della corsa Sport.quotidiano.net - Scarpinata Ecologica a Firenze, foto e classifica Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Edizione numero 38 per ladi, corsa competitiva di 10 chilometri affiancata dalla marcia ludico motoria di 6,5 km. Il gruppone è partito dalla sede Alia di via Bibbiena. Qui LALedi Regalami un sorriso:, ledella corsa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Film, documentari e ospiti alla 15^ edizione di Middle east now 2024 - Tanti eventi e protagonisti dal 15 al 20 ottobre al festival Firenze, per un’immersione nella cultura mediorientale ... (nove.firenze.it)

Greta Thunberg a Firenze tra gli operai ex Gkn: «Il movimento globale per il clima vi appoggia, continuate a combattere» - L'attivista svedese per l'ambienteGreta Thunberg a sorpresa nella fabbrica occupata di Campi Bisenzio:«I lavoratori non possono essere lasciati indietro nel processo di transizione ecologica, anche qu ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Greta Thunberg a Firenze (a sorpresa) per l’assemblea degli ex Gkn: l’incontro con gli operai e il forum su giustizia climatica e sociale - Firenze, l’attivista climatica svedese Greta Thunberg è arrivata a Campi Bisenzio per partecipare all'assemblea degli operai nella fabbrica occupata. Salvetti (Rsu): reindustrializzare con produzioni ... (corrierefiorentino.corriere.it)