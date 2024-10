Sammy Basso beato, il vescovo di Vicenza: «Pronto ad avviare la causa» (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal piazzale di Tezze sul Brenta, alla piazza virtuale di Facebook e Instagram, il coro è pressoché unanime: «Ha portato la croce in terra e merita di diventare almeno Ilgazzettino.it - Sammy Basso beato, il vescovo di Vicenza: «Pronto ad avviare la causa» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dal piazzale di Tezze sul Brenta, alla piazza virtuale di Facebook e Instagram, il coro è pressoché unanime: «Ha portato la croce in terra e merita di diventare almeno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni e Pionati - “Sammy Basso un esempio di forza - speranza e coraggio” - "Sono contento che domani il sole spunterà ancora...", una delle emozionanti frasi di Sammy Basso, che è stato preso come esempio di vita da Giorgia Meloni e Francesco Pionati L'articolo Meloni e Pionati, “Sammy Basso un esempio di forza, speranza e coraggio” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Sammy Basso : “Se state leggendo questa lettera è perchè non ci sono più” - Migliaia di persone sono accorse venerdì 12 ottobre a Tezze sul Brenta per i funerali di Sammy Basso. Il biologo […] Continua a leggere Sammy Basso: “Se state leggendo questa lettera è perchè non ci sono più” su Perizona.it . (Perizona.it)

Sammy Basso - una festa d?addio : «Tu - dono speciale». In 3mila per l?ultimo saluto tra fiori - musica - lacrime e risate - TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) Se non fosse per la cassa chiara, sovrastata dai fiori di tutti i colori, sembrerebbe il concerto di una rock-star. La musica a palla, l?ovazione con... (Ilgazzettino.it)