Ratti repellenti si aggirano indisturbati su corso Umberto: la segnalazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024, transitando a piedi alle ore 17.40 circa lungo un corso Umberto I brulicante di persone, in corrispondenza con Via Diomede Marvasi, a circa 50 metri da piazza Garibaldi, ho assistito con altri cittadini e turisti inorriditi ad una scena repellente.Da un sottopasso Napolitoday.it - Ratti repellenti si aggirano indisturbati su corso Umberto: la segnalazione Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024, transitando a piedi alle ore 17.40 circa lungo unI brulicante di persone, in corrispondenza con Via Diomede Marvasi, a circa 50 metri da piazza Garibaldi, ho assistito con altri cittadini e turisti inorriditi ad una scena repellente.Da un sottopasso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano De Martino : diffuse informazioni circa i contratti di lavoro e l’agenzia di comunicazione - Non sappiamo quanto ci sia di vero nei virgolettati letti sul settimanale Oggi, ma è indiscutibile che il successo di Stefano De Martino abbia avuto una spinta verso l’apice proprio nell’ultimo anno. “Un ingrato che a stento rilascia interviste”. Quesro quanto riporta in noto media nazionale. L’anno scorso il suo ufficio stampa pregava per un’intervista, oggi rifiuta sdegnato qualsiasi ... (361magazine.com)