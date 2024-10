Padova, incendio in hotel a Abano Terme: quaranta intossicati, famiglia salvata al sesto piano (Di domenica 13 ottobre 2024) Un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova) nella notte tra sabato e domenica 13 ottobre. Le fiamme, divampate dopo la mezzanotte in un vano tecnico al secondo piano, hanno prodotto molto fumo che ha invaso l'intera struttura. I 273 ospiti sono stati messi tutti in salvo dai Europa.today.it - Padova, incendio in hotel a Abano Terme: quaranta intossicati, famiglia salvata al sesto piano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unha colpito l'Alexander ad) nella notte tra sabato e domenica 13 ottobre. Le fiamme, divampate dopo la mezzanotte in un vano tecnico al secondo, hanno prodotto molto fumo che ha invaso l'intera struttura. I 273 ospiti sono stati messi tutti in salvo dai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padova, agenti aggrediti alla Guizza: usano il taser per fermare uno straniero - Poliziotti aggrediti durante un normale controllo in un bar della Guizza, sono stati costretti ad usare il taser per bloccare un facinoroso. Venerdì sera verso le 21.30, visti anche i recenti episodi ... (mattinopadova.gelocal.it)

Abano Terme, a fuoco un hotel nella notte: salvate 273 persone. Famiglia con un bimbo piccolo bloccata, interviene l'autoscala - Un incendio ha colpito l'hotel Alexander ad Abano Terme (Padova). Le fiamme soni divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l'intera struttura con 273 ... (leggo.it)

Incendio all'hotel Alexander, 273 ospiti evacuati: una famiglia con un bambino piccolo bloccata nella camera al sesto piano, 40 intossicati - ABANO TERME (PADOVA) - Incendio all'hotel Alexander di via Ungheria ad Abano Terme: evacuate 273 persone. Le fiamme sono divampate mezz'ora dopo la mezzanotte di oggi, 12 ottobre, nel ... (ilgazzettino.it)