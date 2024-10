Muore sepolto nel giardino di casa. “Controllava un’infiltrazione di acqua” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia a Cinisello Balsamo , nel Milanese, dove un uomo di 61 anni è morto a causa del cedimento di un terrapieno in uno scavo situato nel giardino della sua villetta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era andato a controllare la situazione dopo aver notato un’infiltrazione d’acqua nel box interrato. Pare che avesse scavato un tunnel autonomamente, ma la struttura era instabile e, purtroppo, la terra è franata su di lui. Lo scavo è in un terreno in via Alessandro Volta 66. Tra i soccorritori eranopresenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, che hanno cercato di localizzare l’uomo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa dell‘instabilità del terreno, che rappresenta un rischio anche per i soccorritori. Le squadre hanno lavorato freneticamente a rischio della loro incolumità. Thesocialpost.it - Muore sepolto nel giardino di casa. “Controllava un’infiltrazione di acqua” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tragedia a Cinisello Balsamo , nel Milanese, dove un uomo di 61 anni è morto a causa del cedimento di un terrapieno in uno scavo situato neldella sua villetta. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era andato a controllare la situazione dopo aver notatod’nel box interrato. Pare che avesse scavato un tunnel autonomamente, ma la struttura era instabile e, purtroppo, la terra è franata su di lui. Lo scavo è in un terreno in via Alessandro Volta 66. Tra i soccorritori eranopresenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, che hanno cercato di localizzare l’uomo. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa dell‘instabilità del terreno, che rappresenta un rischio anche per i soccorritori. Le squadre hanno lavorato freneticamente a rischio della loro incolumità.

