Milano capitale del galoppo europeo per un giorno (Di domenica 13 ottobre 2024) Mentre si continua a discutere che fine farà il galoppo italiano, a Milano c'è una gran bella domenica e a San Siro finalmente torna protagonista la pista e non lo stadio. Domenica grande spettacolo con 7 corse di ottimo livello.

Stand-Up comedy : un uomo solo e il suo microfono. Perché Milano è la capitale del genere - Perfino ostelli. Che ha svecchiato e portato maggiore spessore all’ambiente. L’inedito rigore nella forma, è diventato veicolo per accogliere nuovi temi e nuove ampiezze. Per capire quali sono i confini fra il cabaret, la comedy, le varie scuole nazionali (regionali), il monologo comico, la serata di barzellette. (Ilgiorno.it)

La capitale dell’arte. Apre Milano Scultura. Il talento “arreda“. Villa Bagatti Valsecchi - . Accanto ai progetti espositivi presentati da artisti e gallerie, la manifestazione promuove un ciclo di incontri e di performance, e due mostre collettive. “Essential“ è, invece, il progetto presentato dal collettivo Mistiche Nutelle: una serie di lavori che sollecitano, attraverso fotografie, dipinti, assemblage, oggetti vintage, un dialogo ironico e scanzonato con la musica dagli anni ... (Ilgiorno.it)

Milano capitale delle scienze sogna il Nobel - Chissà che dallo Human Tecnopole non possa arrivare un altro Nobel. In questo contesto di successi stupisce che si parli troppo poco di quel gioiello che si chiama Human Tecnopole, il cui “core“ è quello di realizzare un centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico con l’obiettivo di contribuire a promuovere una più ampia valorizzazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione ... (Ilgiorno.it)