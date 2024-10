Secoloditalia.it - Migranti, l’Europa scopre il prezzo del buonismo. E ora è corsa a proteggere i confini

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’ideologia open borders sta finalmente crollando sotto il peso della realtà., un continente che per anni la sinistra ha lasciato in balia di politiche lassiste e flussi incontrollati di, sta chiudendo le sue porte. Dall’Italia alla Francia, passando per Germania e Ungheria, fino alla Svezia, assistiamo a un ritorno prepotente deie delle barriere, tanto fisiche quanto politiche. Un allarmante episodio recente testimonia, poi, quanto la situazione in alcuni frangenti sia ormai al collasso: in Polonia soldati hanno sparato proiettili veri controillegali che tentavano di sfondare la barriera al confine con la Bielorussia. Uno dei, in preda alla disperazione, ha gridato «dai, sparami allora», per poi implorare: «Sto andando, sto andando, per favore smettete di sparare».