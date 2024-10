Medio Oriente, due carrarmati Idf irrompono in base Unifil: 15 intossicati (Di domenica 13 ottobre 2024) Israele ha chiarito che quanto accaduto sarebbe riconducibile ad un incidente e che al momento sarebbe indispensabile l'allontanamento di queste truppe dal territorio, per la loro stessa sicurezza L'articolo Medio Oriente, due carrarmati Idf irrompono in base Unifil: 15 intossicati proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, due carrarmati Idf irrompono in base Unifil: 15 intossicati Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Israele ha chiarito che quanto accaduto sarebbe riconducibile ad un incidente e che al momento sarebbe indispensabile l'allontanamento di queste truppe dal territorio, per la loro stessa sicurezza L'articolo, dueIdfin: 15proviene da Il Difforme.

Medioriente : Crosetto - atto inaccettabile contro forze di pace - (LaPresse) – “L’incidente costituisce un atto inaccettabile nei confronti della forza di pace delle Nazioni Unite, il cui mandato è orientato esclusivamente al mantenimento della stabilità e della sicurezza nell’area”. Stessa cosa mi ha assicurato il mio omologo, Gallant”. . Milano, 13 ott. Il ministero della Difesa italiano, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e le parti coinvolte, ... (Lapresse.it)

Tensione in Medio Oriente - Netanyahu all'Onu : via Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. Telefonata con Meloni - "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres : "L'Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha avuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano a Hezbollah. (Gazzettadelsud.it)

Medioriente - Netanyahu : “Onu rimuova Unifil da roccaforti di Hezbollah” - “È giunto il momento di rimuovere l’Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah”, ha detto il primo ministro israeliano in una dichiarazione registrata. “L’Idf lo ha chiesto ripetutamente, e ha ricevuto ripetuti rifiuti, tutti volti a fornire uno scudo umano ai terroristi di Hezbollah. (Lapresse.it)