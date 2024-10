Mattarella: “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – Oggi “l’Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio Lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. La sicurezza sul Lavoro è una priorità permanente per la Repubblica. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora”. E’ quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. “La sicurezza sul Lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale – prosegue il capo dello Stato – è anzitutto una questione di dignità umana. Lopinionista.it - Mattarella: “Lavoro e sicurezza sono diritti inscindibili” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ROMA – Oggi “l’Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. Lasulè una priorità permanente per la Repubblica. Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora”. E’ quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato all’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del. “Lasul, oltre che una prescrizione costituzionale – prosegue il capo dello Stato – è anzitutto una questione di dignità umana.

