Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Vittoria speciale, Djokovic è una leggenda” (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha parlato a caldo dopo il trionfo in finale contro Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. “Quella contro Nole è una delle più sfide difficili che c’è nel circuito – ha detto l’altoatesino -. Ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una Vittoria speciale visto l’avversario“. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide: “Non c’è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà. Nole è una leggenda del nostro sport, è dura giocare contro di lui“. Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Vittoria speciale, Djokovic è una leggenda” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha parlato a caldo dopo il trionfo in finale contronella finale deldi. “Quella contro Nole è una delle più sfide difficili che c’è nel circuito – ha detto l’altoatesino -. Ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è unavisto l’avversario“. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide: “Non c’è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà. Nole è unadel nostro sport, è dura giocare contro di lui“.: “è una” SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner è implacabile - trionfa nell’ATP 1000 di Shanghai : spazzato via Djokovic in finale - Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 1000 di Shanghai, battendo in finale due set a zero Novak Djokovic: la partita è durata di fatto un set, il primo finito al tie-break, poi il campione azzurro è volato via nel secondo. Continua a leggere . È il 17simo torneo vinto in carriera da Sinner, il settimo quest'anno: Jannik allunga ancora in cima alla classifica mondiale, adesso c'è un abisso tra lui ... (Fanpage.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - (Q) Ramanathan 6-1 7-6(3) (27) Cerundolo bye (20) Popyrin bye Kecmanovic b. Rinderknech 6-3 6-2 (30) Machac b. (8) Ruud 6-4 6-4 Mensik b. (22) Baez 6-3 4-6 6-4 (16) Humbert b. (Q) Diallo 7-5 7-6(7) (Q) Vukic b. (30) Machac 6-4 7-5 (4) Djokovic b. Van De Zandschulp 7-6(5) 3-6 7-5 Carballes Baena b. Bergs 6-3 3-6 6-2 (13) Tiafoe b. (Sportface.it)

Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024 : montepremi - soldi e ranking - Per quanto riguarda il ranking invece, i 1000 punti accumulati in questo torneo portano il vantaggio dell’azzurro a sfiorare le 5000 lunghezze di vantaggio su Alcaraz secondo (11920 contro i 7120 dello spagnolo). 828 (200 punti) SEMIFINALI – € 291. 533 (100 punti) QUARTI DI FINALE – € 165. . MONTEPREMI MASTERS 1000 SHANGHAI 2024 PRIMO TURNO – € 20. (Sportface.it)