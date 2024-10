LIVE Sinner-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: in mattinata la finale più attesa (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Novak Djokovic, finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Si affrontano il numero 1 al mondo ed il tennista più vincente di sempre nell’ottavo capitolo di una rivalità cominciata nel 2021 e che vede attualmente il serbo avanti 4-3 nei precedenti ufficiali. Dopo aver perso quattro dei primi cinque scontri diretti (tra cui due sfide a Wimbledon e la finale delle Finals di Torino 2023), l’azzurro è stato in grado di invertire il trend negativo imponendosi negli ultimi due testa a testa consecutivi: la semifinale di Coppa Davis 2023 a Malaga (battendolo poi anche nel doppio decisivo in coppia con Lorenzo Sonego) e la semifinale dell’Australian Open 2024. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: in mattinata la finale più attesa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi Jannik-Novakdel Masters 1000 di. Si affrontano il numero 1 al mondo ed il tennista più vincente di sempre nell’ottavo capitolo di una rivalità cominciata nel 2021 e che vede attualmente il serbo avanti 4-3 nei precedenti ufficiali. Dopo aver perso quattro dei primi cinque scontri diretti (tra cui due sfide a Wimbledon e ladelle Finals di Torino 2023), l’azzurro è stato in grado di invertire il trend negativo imponendosi negli ultimi due testa a testa consecutivi: la semidi Coppa Davis 2023 a Malaga (battendolo poi anche nel doppio decisivo in coppia con Lorenzo Sonego) e la semidell’Australian Open

