L’incontro di Zola con Maradona | Un Momento Indimenticabile

(Di domenica 13 ottobre 2024) A margine del “Festival dello Sport” che si sta tenendo a Trento, l’ex giocatore della nazionale italiana Gianfrancoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta, dove ha ricordato il suo primo incontro con Diego Armandoha raccontato che non ebbe subito modo di conoscerlo al suo arrivo al Napoli, poiché in quel periodoaveva delle difficoltà con la società e stava pensando di andarsene. “L’ho incontrato più tardi, quasi al termine della preparazione”, ha ricordato l’ex calciatore. Un Commento Ironico e il Carisma di“Ricordo perfettamente la prima cosa che mi disse: ‘Finalmente hanno preso qualcuno più basso di me’. In realtà, avrei qualcosa da ridire”, ha aggiuntocon una risata. “L’unico motivo per cui sembrava più alto di me era per via dei suoi grandi ricci, che gli regalavano qualche centimetro in più.